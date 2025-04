Richard Ríos pede silêncio, mas se desculpa com torcida do Palmeiras; veja

O gesto ocorreu minutos depois de o jogador ser criticado pela torcida. Ele errou um lance ainda no campo de ataque e irritou parte dos presentes ao estádio.

Richard Ríos se desculpa com a torcida do Palmeiras após pedir silêncio Imagem: Reprodução/Redes sociais

Assim que o árbitro encerrou o 1° tempo, alguns palmeirenses responderam e cantaram: "Ô, Ríos, presta atenção: muito respeito com a camisa do Verdão".

Na 2ª etapa, ele se mostrou arrependido: assim que foi substituído, ele ergueu os braços se desculpando e beijou o símbolo do Palmeiras. O atleta acabou aplaudido pela maior parte do Allianz Parque. No final do jogo, o colombiano voltou a gesticular para os fãs.

