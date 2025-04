Gabriel Jesus vai ao Allianz para jogo da Libertadores e Palmeiras reage: "Portas sempre abertas"

A temporada europeia está em andamento, mas Gabriel Jesus vem sendo desfalque no Arsenal desde janeiro, quando sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Ele passou por cirurgia e, desde então, vem se recuperando da lesão. Antes disso, ele vinha de nove gols e duas assistências em 26 partidas disputadas.

Gabriel Jesus registra ida ao Allianz Parque para assistir ao jogo entre Palmeiras e Cerro Porteño (Foto: Reprodução/Instagram)

Nos últimos meses de 2024, Gabriel Jesus foi especulado no Palmeiras enquanto o clube buscava um camisa 9. O Verdão entrou em contato com o Arsenal, na ocasião, mas viu o time inglês fechar as portas para a saída do atacante, que, posteriormente, revelou que ficou mexido com o contato do Alviverde.

Formado nas categorias de base do Palmeiras, Gabriel Jesus subiu para o elenco profissional em 2015, aos 18 anos, depois de ser um dos destaques no sub-20. Pelo Verdão, ele disputou 83 partidas e marcou 29 gols. Além disso, conquistou dois títulos: uma Copa do Brasil (2015) e um Campeonato Brasileiro (2016).