Ríos pede silêncio à torcida após marcar gol do Palmeiras e é xingado no Allianz

Richard Ríos polemizou após abrir o placar do jogo para o Palmeiras contra o Cerro Porteño, na noite desta quarta-feira, pela segunda rodada da Libertadores. Após ir às redes, o camisa 8 não comemorou e fez sinal de silêncio para a torcida presente no Allianz Parque.

Após o gesto do colombiano, os torcedores protestaram contra o ato. "Oh Ríos, presta atenção, muito respeito com a camisa do Verdão!" e "Ei, Ríos, vai tomar no c..." foram os gritos entoados no estádio. Além disso, a partir do segundo tempo a cada toque na bola, o meia ouvia vaias.

Oscilando nesta temporada, Richard Ríos vinha recebendo críticas pelo desempenho. Ele estava voltando à titularidade depois de dois jogos. Contra o Sporting Cristal começou no banco, foi acionado no segundo tempo e fez o gol da vitória por 3 a 2. Enquanto diante do Sport foi desfalque por uma pancada no joelho direito.