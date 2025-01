Bragantino elimina Flamengo na Copinha com gol de letra e show no 1º tempo

Como foi o jogo

O Bragantino venceu o Flamengo no primeiro tempo por 3 a 0, sem dificuldades. Logo no início dos 45 minutos iniciais, Filipinho marcou de letra e colocou o Braga na frente do rubro-negro. Os outros dois gols saíram seguidos um do outro, e a equipe carioca não conseguiu oferecer perigo ao elenco paulista.

Classificação e jogos Copa São Paulo

No segundo tempo, um confronto mais frio, com superioridade do Bragantino. O Flamengo pouco conseguiu se impor na partida e sofreu para finalizar ao gol da equipe de Bragança. O Massa Bruta manteve a ótima vantagem criada na primeira etapa até o final do duelo, quando Fred diminuiu com golaço de fora da área. O Braga, ainda assim, avançou à terceira fase.

Gols e destaques

Filipinho abriu o placar de letra! Aos 10 minutos de jogo, o atacante recebeu cruzamento rasteiro na área e finalizou de letra, tirando completamente do goleiro Caio Barone e marcando o golaço que colocou o Bragantino na frente.

Marcelinho ampliou! O atacante recebeu sozinho pela direita e chutou forte para o gol do Flamengo, sem chances para Caio defender, aos 27 minutos.