Vitor Pereira exalta Guardiola e o classifica como o 'Da Vinci do futebol'

Ex-Corinthians e Flamengo e hoje no Wolverhampton, o técnico Vitor Pereira exaltou Pep Guardiola antes do confronto contra o Manchester City e o classificou como o 'Da Vinci do futebol'.

O que aconteceu

Em coletiva pré-jogo, Vitor Pereira comparou o treinador dos Citizens ao famoso artista italiano, Leonardo da Vinci, considerado um dos maiores gênios da história. Ele fez uma projeção da partida que acontece hoje, pela 35ª rodada do Campeonato Inglês, e disse o que seu time precisa fazer para surpreender no Etihad Stadium.