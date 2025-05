Dudu coleciona mais polêmicas que gols e soma nova saída pelos fundos

O camisa 7 preferiu não receber uma homenagem da torcida organizada. Sua última partida pelo Alviverde foi na derrota para o Fluminense, pela última rodada do Brasileirão. O jogador começou no banco de reservas e entrou no intervalo.

Na bronca com Abel

Eu não joguei lá [Palmeiras] por opção do treinador. [...] Eu estava treinando, estava bem fisicamente. Opção do treinador. Estava sempre no banco e o treinador optou por não me colocar. Aí os motivos [de não me utilizar] depois ele responde lá.

Dudu, em apresentação no Cruzeiro

O atacante teve 19 partidas pelo Palmeiras em 2024, sendo quatro delas como titular. Além disso, Dudu não saiu do banco de reservas em outras dez partidas.

Abel, porém, tinha deixado claro que Dudu teria que "apanhar o comboio". O português destacou ainda que "ninguém tem privilégios aqui".