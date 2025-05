Kamilla Cardoso fala sobre amistoso contra o Brasil e elogia Pokey Chatman

"Estou muito feliz pela Pokey, ela vai fazer um trabalho maravilhoso com a nossa seleção. Só de ter uma experiência da WNBA, aqui no Estados Unidos, sei que ela vai ajudar a gente a ir para frente. A gente conversou pouco, não muito porque eu estava a China quando ela assumiu o cargo. Eu conheço ela muito bem, estou interessada em saber como ela está se sentindo e como pensa em melhorar todo dia", afirmou Kamilla.

A seleção convocada por Chatman para o Tour da WNBA mescla a experiência com a juventude. Para Kamilla, a reformulação é fundamental para o futuro do Brasil.

"O futuro da seleção brasileira é promissor. A gente tem várias jogadoras maravilhosas no Brasil, eu acho que os novos treinadores estão fazendo um grande trabalho em trazer as jogadoras da base para cá. Sendo bem sincera, o Brasil precisa dar uma mudada. Continuou com o mesmo time por muito tempo sem ter tido muito resultado. Trazer novas meninas para a seleção e uma nova treinadora nova vai ser muito legal para o futuro da nossa seleção. A gente pode chegar muito longe com essas mudanças", apontou.