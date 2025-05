Diretor de relações institucionais do Corinthians pede para deixar o cargo

A diretoria presidida por Augusto Melo sofreu mais uma baixa nesta sexta-feira. Thales Cezar de Oliveira, diretor de relações institucionais do Corinthians, pediu para deixar o cargo.

O profissional integrava a diretoria alvinegra desde o início do mandato de Augusto Melo, em janeiro de 2024. Ele dividia a função com a Promotoria de Justiça do Ministério Público de São Paulo e era um nome influente dentro da gestão corintiana, sobretudo em relação a questões judiciais.

Conforme apurou a Gazeta Esportiva, alguns dirigentes tentaram demover Thales da ideia de deixar o clube, sem sucesso. De acordo com a assessoria do clube, o profissional tomou a decisão pois precisará se dedicar integralmente a outros desafios em sua carreira.