Doido de Mandacaru estreia no futebol com golaço e chora: 'Saí do orfanato'

Josenildo Santos de Melo Filho, o Doido de Mandacaru, foi o grande personagem do final de semana pelo seu feito no jogo entre Treze e Auto Esporte, pela primeira rodada do Campeonato Paraibano.

O que aconteceu

Doido de Mandacaru fez sua estreia no futebol aos 24 anos. Cria do 'X1', ele se sagrou campeão de torneios de um contra um na Paraíba e, em dezembro, ganhou uma chance de buscar seu sonho como jogador profissional.

O atacante do Auto Esporte fez um golaço de falta para empatar a partida e coroar o seu primeiro jogo oficial. Aos 41 minutos do segundo tempo, o camisa 17 pegou na bola com perfeição, acertou o ângulo e deixou o goleiro plantado no chão. Resultado final, 1 a 1.