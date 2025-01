Testes no Milan, dispensado por Renato Gaúcho: quem é Kelvin, astro do fut7

O principal nome do Brasil na conquista da Kings World Cup Nations tem nome e sobrenome: Kelvin Oliveira, conhecido também como K9.

Quem é Kelvin Oliveira

O jogador marcou todos os gols do Brasil na final, num total de 19 no torneio. Atualmente, aos 29 anos, é um dos astros do futebol de sete, modalidade onde foi eleito o melhor jogador do mundo em 2021.

O início da trajetória, porém, foi no campo. Natural de Ipatinga, em Minas Gerais, ele deu os primeiros passos no Usipa. Ele atuava como lateral-esquerdo e meia e chamou a atenção de observadores durante a disputa do Campeonato Mineiro de base.