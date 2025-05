Ponte Preta marca nos acréscimos, vence o Ituano e assume a ponta da Série C

A Ponte Preta assumiu a liderança da Série C do Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira ao vencer o Ituano, por 1 a 0, no estádio Novelli Júnior, em Itu, pela quinta rodada. Jeh, nos acréscimos, marcou o gol da vitória do time campinense.

Com o resultado, a Macaca ultrapassou o próprio Ituano, que iniciou a rodada na liderança. A Ponte segue sem perder e chegou a 13 pontos, um a menos que o Caxias, segundo colocado. O time de Itu, por sua vez, caiu para a terceira posição, com dez, e amargou a primeira derrota na Série C.

A Ponte volta a campo pela Terceira Divisão no sábado, quando recebe o Brusque, no Moisés Lucarelli, em Campinas. O Ituano visita o Figueirense no domingo, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis.