'Vou encher o saco': Filipe Luís dá até carrinho em treino do Fla; veja

O técnico Filipe Luís "dá a vida" junto com os jogadores do Flamengo durante atividades no treino (assista abaixo).

O que aconteceu

O treinador impressionou por sua intensidade no primeiro treino da equipe principal na pré-temporada nos EUA. A delegação flamenguista chegou no país no último sábado (11) e realizou atividade na noite do mesmo dia.

Filipe Luís se mostrou muito ativo, dando instruções e incentivando constantemente os jogadores: "Vou encher o saco até o final para melhorar". A cena que ocorreu durante o treinamento em Gainesville foi gravada pelo canal Flazoeiro e publicada nas redes sociais.