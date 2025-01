Lesão no joelho deve tirar Garro dos primeiros jogos do Corinthians no ano

O meia Rodrigo Garro, do Corinthians, trata de uma tendinopatia patelar no joelho direito desde dezembro de 2024. O UOL apurou que o jogador não deverá estar à disposição do técnico Ramón Díaz até o início do Paulistão para tratar a lesão.

Entenda o problema do meio-campista e o tempo de recuperação estimado para lesões como a que ele enfrenta.

Garro sofre com desconforto há meses

De acordo com a equipe médica do Corinthians, Garro começou a apresentar desconforto na região do joelho ainda em abril de 2024. Porém, o jogador só passou a tratar o problema ao final da temporada. Os cuidados continuaram durante as férias do atleta, que se envolveu em um acidente de automóvel na Argentina, com uma vítima fatal.