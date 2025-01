Filho de Marcelinho é contratado para ser analista da base do Corinthians

A reportagem apurou que a relação próxima de Marcelinho Carioca com a atual diretoria do Timão contribuiu para que a oportunidade de emprego para seu filho surgisse. O instituto do ídolo alvinegro possui parceria com as categorias de base do clube desde abril de 2024.

Lucas Surcin tentou a carreira de jogador, mas atuou somente por clubes de menor expressão. Em seu currículo, o ex-atleta, de 31 anos, tem passagens por São José-SP, CSA, Taboão da Serra, Grêmio Osasco e São Caetano. A última equipe dele foi Falcon FC, que disputa o Campeonato Sergipano.