Textor provoca rival do Botafogo no Super Mundial: 'Time pequeno de Paris'

Dono das SAFs do Botafogo e do Lyon, da França, o dirigente norte-americano John Textor alfinetou o PSG antes do Super Mundial. A declaração foi veiculada pela DANZ francesa, de acordo com o jornal L'Équipe.

O que aconteceu

Textor menosprezou o PSG enquanto elogiou os outros dois rivais do Botafogo no torneio da Fifa. O Alvinegro carioca está no Grupo B e faz a sua estreia no dia 15 de junho, um domingo, contra o Seattle Sounders.