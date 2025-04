Abel explica improvisos no ataque contra o Sport e elogia atitude do elenco do Palmeiras: "Temos que ganhar mesmo sem jogar bem"

O desgaste físico também foi tema da entrevista. O comandante alviverde voltou a ressaltar a dificuldade de manter o elenco com força máxima diante do calendário apertado e defendeu a estratégia de rodar o time em meio à maratona de compromissos: "É muito difícil, aqui no Brasil, jogar com força máxima, e é fácil de notar no jogo. Nas decisões dos nossos jogadores, é muito fácil de ver os que estão mais frescos e os que estão mais pesados", afirmou.

Para Abel, no entanto, a atitude dos atletas tem sido um ponto positivo mesmo em atuações menos inspiradas. "Jogamos bem e temos que ganhar quando não jogamos tão bem, é assim que funciona. Não é com o Palmeiras, é com todas as equipes que lutam por títulos", destacou. O treinador também fez questão de valorizar o esforço coletivo em campo: "A atitude está lá, e isso para mim é o que eu gosto mais", concluiu.

Com a vitória, a primeira após um empate sem gols com o Botafogo pela estreia da competição, o Verdão chegou aos quatro pontos, na sétima colocação. O Alviverde volta aos gramados na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando recebe o Cerro Porteño, no Allianz Parque, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.