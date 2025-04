Vojvoda lamenta gol sofrido no fim, mas vê empate justo entre Fortaleza e Mirassol

O Fortaleza vencia o Mirassol até os 48 minutos do segundo tempo, quando a equipe do interior paulista empatou o duelo pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Juan Pablo Vojvoda lamentou o gol sofrido no fim e disse que entende a frustração dos atletas do Leão do Pici.

"Acho que a frustração dos nossos atletas é porque faltou muito pouco. Não sei se era arremesso lateral para um, para outro (no lance que originou o gol), com duas bolas no campo. Estava muito longe para verificar. Acho que se não acontecesse essa jogada, os três pontos ficavam com a gente. Porém, é futebol, aconteceu", disse Vojvoda na coletiva pós-jogo.