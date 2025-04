Deivid Washington leva 'bronca' de Caixinha após empate do Santos

Em busca de espaço no Santos, Deivid Washington acabou levando uma bronca pública do técnico Pedro Caixinha. O comandante cobrou mais esforço defensivo ao atacante após o empate de 2 a 2 com o Bahia, neste domingo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

"O Deivid, mais na situação ofensiva, acho que esteve bem. Mas, indiscutivelmente, precisa ter muito mais sacrifício defensivo. Para frente faz, corre um pouquinho para trás, mas precisa ter muito mais sacrifício defensivo, indiscutivelmente", disse o português.

Deivid entrou aos 29 minutos do segundo tempo, mas acabou falhando no lance do segundo gol dos visitantes.