Caixinha revela conversa com Guilherme e defende atacante do Santos em meio à críticas

Depois de ser um dos principais jogadores no Campeonato Paulista, Guilherme vive um momento conturbado no Santos. O atacante vem sendo alvo de muitas críticas neste início de Brasileirão.

Neste domingo, após o empate de 2 a 2 com o Bahia, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Pedro Caixinha revelou que teve uma conversa com o camisa 11. O português saiu em defesa do atleta.

"Respeito a crítica, mas defendo os meus jogadores. Eu conversei com o Guilherme. Eu disse que nunca vou tomar decisões com base nas críticas dos torcedores. Eu disse que acreditava nele. Estamos falando da segunda rodada, do jogador que foi o artilheiro do Paulistão. Esse ele não tem o carinho por algum momento não ter feito algum bom jogo, como vários outros não fizeram, não sei... teremos que mudar a equipe constantemente", disse.