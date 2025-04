Brasileirão, recheado de craques, não pode ter arbitragem tão amadora

Apesar do horroroso sistema de pontos corridos, o Brasileirão é uma beleza.

Principalmente se compararmos com as demais ligas aqui da América do Sul, o nosso Nacional é quase um Campeonato Espanhol ou Inglês.

Tanto que muitos craques mundiais, como Memphis, acabam escolhendo o Brasileiro mesmo com propostas de times de países com mais grife no futebol de clubes.