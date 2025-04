Gabigol critica arbitragem com ironia à CBF: 'Preocupação é subir na bola'

A CBF afirmou que tal provocação causa "transtorno e confrontos generalizados" nas partidas, além de oferecer risco de lesão para o jogador e prejudicar a imagem do esporte. A entidade também disse que o "comportamento específico" é passível de punição por desrespeito ao jogo e ser classificado como conduta antidesportiva.

Um tema em evidência que, em tese, gera impactos negativos ao nosso esporte. Isso é causado por um comportamento específico que tem provocado transtorno no ambiente de jogo, produzindo confrontos generalizados, prejudicando a imagem do esporte. Trata-se de um jogador subir na bola com os dois pés, com o intuito de provocação à equipe adversária. Fato este que, além do risco de lesão para o próprio jogador, gera transtornos generalizados nas partidas.

Soteldo pisa na bola durante Santos x Vasco; ato gerou confusão na Vila Belmiro Imagem: Reprodução/Globo

O movimento polêmico não é novidade no futebol brasileiro, mas só foi enquadrado como conduta antidesportiva agora. Em 2023, Soteldo subiu na bola durante a vitória do Santos sobre o Vasco, pelo Brasileirão. Após o ato, vascaínos foram tirar satisfação com o venezuelano, assim como ocorreu com palmeirenses depois da atitude de Memphis, em março.

Após a repercussão, a CBF se manifestou que a instrução segue orientação passada pela Conmebol. "Na semana passada, a Conmebol orientou os árbitros Internacionais e assessores atuantes nas competições continentais da necessidade do cumprimento da medida técnica e disciplinar, tiro livre indireto e cartão amarelo, respectivamente, quando um atleta realizar o referido ato", informou a entidade brasileira.

