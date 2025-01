Patrick de Paula sobre pagamentos no Botafogo: 'Não é comigo'

Eu não tenho nada para falar porque o Botafogo é um grande clube. O Botafogo nunca abdicou dos jogadores, sempre acolheu todo mundo. Então essa parte não é comigo, é com a direção. Com o John (Textor), o Thairo (Arruda, CEO da SAF), o RH (Recursos Humanos)... Procuro nem me meter nisso porque não é da minha parte, mas como falei: nós, jogadores, estamos aqui para trabalhar, jogar. Temos contrato com o clube, temos que estar na melhor performance. Sobre pagamento, não é comigo (risos)

Patrick de Paula

O volante, então, foi perguntando se os seus vencimentos estavam em dia. Ele afirmou que sim, mas que se algo estiver atrasado para o elenco, procura não saber: