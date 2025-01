Reservas do Botafogo perdem com um a mais para Maricá na estreia do Carioca

Ainda sem contar com o elenco principal, o Botafogo estreou no Campeonato Carioca com uma derrota no Nilton Santos, por 2 a 1, para o debutante Maricá, que pela primeira vez disputa a elite do Estadual. O time da Região dos Lagos jogou com um a mais desde os dez minutos do primeiro tempo e fez seus gols com Denilson e Hugo Borges, revelado pelo Vasco. Patrick de Paula, de pênalti, marcou para o Alvinegro.

Expulso - O zagueiro Mizael foi expulso com apenas nove minutos do primeiro tempo, depois que cometeu falta em Carlos Alberto, do Botafogo. O jogador alvinegro entraria livre na área. O Maricá contestou bastante o cartão vermelho.

Problema na comunicação do árbitro - O jogo começou com uma situação inusitada: o aparelho de comunicação do árbitro Bruno Mota Corrêa não estava funcionando. Ele informou a situação aos capitães das equipes.