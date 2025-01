Vasco e Nova Iguaçu empatam na estreia do Carioca em ritmo de pré-temporada

Como foi o jogo

Em primeiro tempo calmo, com ritmo de pré-temporada, o Vasco abriu o placar nos momentos finais. Com poucas oportunidades reais de gol, o Cruzmaltino fez o único gol do duelo até o final da primeira etapa.

Na segunda etapa, o Nova Iguaçu teve pênalti anulado, mas conseguiu empatar o confronto. Apesar da marcação da penalidade em campo, o VAR recomendou a revisão e o árbitro optou por anular o pênalti. O time visitante empatou o duelo na metade do segundo tempo, e assegurou o placar contra o Vasco.

Gols e destaques

Gol de Paulinho na primeira boa oportunidade! Bruno Lopes avançou pela direita e bateu forte para o goleiro Lucas Maticoli espalmar para o meio da área. O lateral pegou a sobra e abriu o placar para o Vasco, aos 40 minutos da primeira etapa.

Pênalti anotado em campo, mas cancelado após revisão no VAR! O árbitro anotou penalidade após toque na mão do lateral Paulinho. A bola, porém, tocou primeiro na perna do jogador, e o juiz Carlos Tadeu optou por anular a marcação.