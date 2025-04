Luis Enrique releva erros do PSG e esbanja confiança na busca da taça: 'Melhor elenco do mundo'

Até pouco tempo atrás, o Paris Saint-Germain contava com craques como Mbappé, Messi e Neymar, mas naufragou em suas tentativas de alcançar o sonhado caneco da Liga dos Campeões. Desta vez, com um elenco sem grandes estrelas, o clube francês acredita que está mais perto de conseguir o título continental inédito.

Apesar do sufoco para alcançar a semifinal, depois de abrir 5 a 1 no placar agregado sobre o Aston Villa e contar com ótima atuação do goleiro Donnarumma para evitar que o confronto fosse para a prorrogação, o técnico Luis Enrique exaltou seu elenco e se mostrou otimista em um desfecho positivo na competição.

"Penso que temos o melhor plantel do mundo, não apenas o melhor goleiro. Há muitos jogadores de qualidade em um clube como o PSG. O futebol é assim e a competição é assim", afirmou o treinador espanhol, nesta terça-feira, após a derrota por 3 a 2 em Birmingham. "Foi um ano difícil, houve muitas dúvidas em torno do elenco, mas a equipe está ainda melhor do que no ano passado. Vamos lutar até o fim."