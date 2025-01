Flamengo supera São Bernardo, se classifica em segundo e avança na Copinha

O Flamengo venceu o EC São Bernardo por 3 a 1 neste sábado (11), em jogo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copinha.

O gol foi marcado por Felipe Lima e duas vezes por Bill, pelo Flamengo, e Xing anotou para o EC São Bernardo. Com o resultado, o Flamengo se classificou na segunda posição do grupo 23, com seis pontos. Já o EC São Bernardo acabou ficando pelo caminho, em terceiro.

Para a próxima fase, o Flamengo vai enfrentar o Bragantino, que se classificou em primeiro no grupo 24. Na primeira colocação do grupo da equipe rubro-negra, o Zumbi avançou com sete pontos conquistados e enfrenta o Suzano.