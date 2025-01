Manchester City dá show com reservas e faz 8 a 0 na Copa da Inglaterra

Gols: Jérémy Doku (MCI), 8' do primeiro tempo (1-0), Divin Mubama (MCI), 20' do primeiro tempo (2-0), Nico O'Reilly (MCI), 43' do primeiro tempo (3-0), Jack Grealish (MCI), 4' do segundo tempo (4-0), James McAtee (MCI), 17' do segundo tempo (5-0), Jérémy Doku (MCI), 24' do segundo tempo (6-0), James McAtee (MCI), 27' do segundo tempo (7-0), James McAtee (MCI), 36' do segundo tempo (8-0).

Manchester City: Ederson, Simpson-Pusey, Aké (Akanji), Matheus Nunes, Gundogan (C), O'Reilly, McAtee, Doku (Kovacic), Grealish, Savinho (Foden), Mubama. Técnico: Pep Guardiola.

Salford City: Young, Shephard, Tilt, Garbutt, Ashley (Watson), Mnoga (Taylor), Lund (McAleny), Fornah, Berkoe, Kouassi (Stockton), Adelakun (Wright).Técnico: Karl Robinson.