Chelsea bate Morecambe e avança na Copa da Inglaterra; Forest também vence

O Chelsea confirmou o favoritismo neste sábado (11) e, mesmo com o time reserva, goleou o Morecambe, time da terceira divisão do futebol inglês, por 5 a 0, no Stamford Bridge. Com isso, carimbou sua vaga na 4ª fase da Copa da Inglaterra. João Félix foi um dos destaques da partida ao marcar dois dos cinco gols.

Na próxima fase, o adversário do Chelsea sairá através de um sorteio. Os times que já garantiram vaga são: Liverpool, Leicester, Bournemouth, Plymouth, Exeter, Brighton, Nottingham Forest, Aston Villa, Wycombe Wanderers, Fulham, Everton, Sheffield United, Birmingham, Wolverhampton e Blackburn.

Mesmo com um time reserva, o Chelsea foi intenso durante toda a partida e teve um pênalti marcado logo no início após um defensor do Morecambe bloquear um cruzamento com as mãos. Nkunku cobrou e parou na defesa do goleiro Harry Burgoyne. Mas a ineficiência do time da casa foi por pouco tempo.