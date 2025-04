Filipe Luís exalta elenco do Flamengo após vitória sobre o Grêmio: "Esses jogadores são grandes"

VENCE O MENGÃO! ???

Com dois gols de Arraxxxca, o Flamengo derrota o Grêmio, na casa do adversário, e soma MAIS 3 pontos no Brasileirão!

Flamengo (@Flamengo) April 13, 2025

"Desde os primeiros minutos, dominando passes difíceis, tentando botar a bola no chão a todo momento e achando passes difíceis. Os domínios sempre orientados, seguindo o que o jogo pedia. Nunca nos deixamos influenciar pela derrota e nem pelo jogo fora de casa, isso demonstra somente uma coisa: o nível dos jogadores", acrescentou.

Com o resultado, o Flamengo segue invicto na competição e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, com sete pontos somados, mesma pontuação do Palmeiras, mas com vantagem nos gols marcados.

O treinador também aproveitou para destacar a atuação de De Arrascaeta, autor dos gols da vitória deste domingo. O meia uruguaio ainda é o artilheiro do Brasileirão, empatado com Pablo Veggeti (Vasco), com três bolas na rede.