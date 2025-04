Quais os 7 times que ainda não venceram um jogo sequer no Brasileirão

Sete times ainda não venceram um jogo sequer na atual edição do Brasileirão. Após três rodadas, Bahia, São Paulo, Atlético-MG, Mirassol, Santos, Vitória e Sport não conquistaram uma vitória na competição.

O que aconteceu

Bahia e São Paulo somam três empates cada um em três rodadas. Na 15ª colocação, o time baiano, comandado por Rogério Ceni, até mostra poder de fogo, tendo marcado gols em todos os empates. O Bahia ficou no empate por 1 a 1 contra Corinthians e Mirassol, e empatou em 2 a 2 com o Santos.

Já o São Paulo ocupa a 16ª colocação, perdendo para o Bahia no número de gols feitos. O Tricolor ficou no 0 a 0 com Sport e Atlético-MG, além do empate por 1 a 1 com o Cruzeiro no último domingo (13).