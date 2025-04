Hull City x Coventry: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Championship

Palpite 1: Vitória do Coventry City

O Coventry City busca consolidar sua posição na zona de play-offs após uma vitória por 1 a 0 sobre o Portsmouth. Apesar de uma sequência recente de três derrotas em quatro jogos, os Sky Blues demonstraram resiliência e qualidade sob o comando de Frank Lampard. Por outro lado, o Hull City enfrenta dificuldades, com apenas quatro vitórias em casa nesta temporada e lutando contra o rebaixamento. A consistência ofensiva do Coventry pode ser decisiva neste confronto.​

Palpite 2: Ambas Marcam - Sim

Ambas as equipes têm mostrado vulnerabilidades defensivas, com o Hull City sofrendo 30 gols em 21 partidas e o Coventry City permitindo 31 em 23 jogos. Além disso, o histórico recente entre os times indica uma tendência de jogos com gols para ambos os lados. Considerando essas estatísticas, é provável que ambas as equipes marquem neste confronto.​