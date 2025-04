Borussia Dortmund x Barcelona: Palpite, Onde Assistir e Horário - Liga dos Campeões

Borussia Dortmund x Barcelona: palpite para o jogo entre os sempre perigoso Borussia Dortmund e os poderosos do FC Barcelona, pela Liga dos Campeões, na terça-feira, 15 de abril, às 16:00, no Signal Iduna Park.

Espera-se um jogo disputado, com Dortmund buscando reverter a derrota passada. Entretanto, o Barcelona é considerado um dos melhores times do mundo na atualidade e conta com o brasileiro Raphinha em grande fase para buscar a classificação na Alemanha.