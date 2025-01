Como demissões em massa e retornos abalaram Flamengo e o que vem por aí

O Flamengo ainda vive os efeitos de todas as mudanças feitas pela nova gestão nos primeiros dias de 2025. Não se passou nem um mês até o primeiro episódio para abalar a rotina do clube, principalmente no futebol. As demissões em massa já causaram desconforto e questionamentos, e os dirigentes voltaram atrás em alguns casos, mas as saídas não devem parar por aí.

O que aconteceu

Só no Ninho do Urubu foram 40 pessoas demitidas no departamento médico. Também houve uma saída na comunicação do clube ligada ao futebol. Na sede da Gávea, outras quatro pessoas foram mandadas embora logo nos primeiros dias do ano.

A repercussão fez o Fla recalcular rota no CT no caso de duas pessoas que tinham saído e voltaram. Jogadores e comissão técnica foram fundamentais nesse sentido, mas apoiadores de Bap também estranharam a decisão. O grupo de atletas, que voltou ao Ninho na quarta, não ficou satisfeito com a mudança total de ambiente, e pessoas mais experientes entenderam que era preciso dar um passo atrás no movimento radical que foi feito.