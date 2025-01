Demissões causam incômodo, e Flamengo volta atrás em saídas de funcionários

Os impactos das demissões em massa e das mudanças bruscas no Flamengo continuam. Depois de uma insatisfação interna, especialmente dos jogadores do futebol profissional, o clube voltou atrás e reviu algumas saídas promovidas nos últimos dias. Entre elas o nutricionista de performance e um dos fisioterapeutas.

O que aconteceu

O clube decidiu readmitir pelo menos dois funcionários que tinham sido desligados. As demissões no departamento médico geraram críticas tanto de aliados do presidente Bap como dos atletas, que voltaram ao Ninho na quarta-feira e encontraram uma estrutura completamente diferente.

Um dos que retornou foi Paulo Cavalcanti, o Paulinho, nutricionista de performance. Ele participa das viagens e cuida da alimentação e suplementação individual de cada um. A saída dele foi muito sentida pelos atletas e até pela comissão, que já contava com esse trabalho. Ele voltou mais rápido e já esteve na reapresentação de quarta-feira. A nova nutricionista, Silvia Ferreira, também enxergou como um erro a saída.