Flamengo confirma venda do zagueiro Fabrício Bruno ao Cruzeiro

O Flamengo comunicou, na noite desta sexta-feira (10), a venda do zagueiro Fabrício Bruno ao Cruzeiro.

O que aconteceu

O Flamengo informou que o Cruzeiro pagou a compra do zagueiro à vista. O clube não informou o valor, mas o UOL apurou que a transferência foi fechada em 7 milhões de euros (cerca de R$ 45 milhões).

O Cruzeiro adquiriu 100% dos direitos do zagueiro. O atleta havia perdido espaço no Flamengo após Filipe Luís assumir o cargo de técnico — ele virou reserva imediato de Léo Ortiz, que formou dupla com Léo Pereira.