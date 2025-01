Palmeiras recebe proposta do City abaixo do esperado por Vitor Reis

O Palmeiras recebeu oficialmente a proposta do Manchester City por Vitor Reis, mas ela não chegou na casa dos 40 milhões de euros, conforme tinha sido prometido por empresários e já tinha mostrado o UOL Esporte.

Apesar disso, o clube brasileiro não considerou a proposta ruim e agora discute quando o zagueiro sairia do clube. A ideia da comissão técnica é que ele fique até o Mundial e saia no meio do ano.

O City, no entanto, deixou clara a intenção de contar já a partir de agora com o jogador e já tem até um acerto com Vitor e também com quem cuida da carreira do atleta.