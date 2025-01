Dia 9 da Copinha tem classificações malucas, fim de tabu e gol de axila

Remontada heroica. O América-SE abriu 2 a 0 sobre o Barra-SC e estava garantindo a classificação para a próxima fase. A equipe catarinense, que precisava do empate para passar, fez o primeiro gol aos 44 do segundo tempo e conseguiu o segundo já aos 47.

Classificação e jogos Copa São Paulo

Otero, é você? Kauã Conceição, do América-RJ, fez um golaço na derrota da equipe para a Portuguesa-SP por 3 a 1. O camisa 16 roubou a bola pela lateral esquerda e soltou a bomba da intermediária. A bola fez uma sequência de efeitos e encobriu o goleiro adversário. A finalização lembrou as cobranças de faltas do venezuelano ex-Santos.

Balotelli deixa sua marca. O Novorizontino venceu o Genus-RO por 3 a 0 e teve gol de 'italiano'. Pedro Balotelli abriu o placar do triunfo dos paulistas com gol de pênalti.

Gol contra de axila. O Inter de Minas buscou o empate por 1 a 1 contra o Marcílio Dias com um gol bizarro. Ronald cobrou falta buscando o canto direito baixo. A bola passou no meio da barreira, que abriu, bateu na trave e voltou no braço do goleiro João Vítor. Ela pegou na axila do goleiro e tomou o rumo do gol.

Cartão vermelho decisivo. A definição da liderança do grupo 28 se deu por meio do número de cartões vermelhos. Falcon-SE e Vila Nova-GO terminaram a primeira fase igualados em pontos (cinco), saldo de gols (dois) e gols marcados (três). As expulsões representam o quarto critério de desempate, e os goianos tiveram Gustavo expulso no duelo contra o Aster Itaquá. Assim, os sergipanos ficaram com a liderança, e o Vila com o segundo lugar.

Veja alguns lances

Gols da remontada do Barra-SC sobre América-SE