Mercado: futuro de David Luiz, novidade no Flamengo e novela Vitor Reis

Flamengo está próximo de anunciar Juninho como seu novo atacante Imagem: Jose Manuel Alvarez/Quality Sport Images/Getty Images

Tá quase... O Flamengo encaminhou a contratação do atacante Juninho, do Qarabag. O clube do Azerbaijão aceitou a proposta de 5 milhões de euros (R$ 31,2 milhões) de maneira parcelada e agora as equipes alinham os últimos detalhes. O Fla quer fechar tudo o quanto antes para ter o jogador na pré-temporada, que ocorre nos EUA.

Ex-Botafogo de mudança. Campeão da Libertadores e do Brasileirão pelo Botafogo, o zagueiro Adryelson, que estava emprestado aos cariocas, deve deixar o Lyon, da França, e se tornar o novo reforço do Anderlecht. O clube belga tem negociações avançadas para contratar o jogador de 26 anos por empréstimo, com opção de compra ao final do vínculo. O jornal 'L'Equipe", da França, informou inicialmente e o UOL confirmou.

Vitor Reis é alvo do Manchester City, que quer contar com jovem já para janeiro Imagem: Cesar Greco/Palmeiras

Novela Vitor Reis começando... O Palmeiras recebeu oficialmente a proposta do Manchester City por Vitor Reis, mas ela não chegou na casa dos 40 milhões de euros, conforme tinha sido prometido por empresários e já tinha mostrado o UOL. Apesar disso, o clube brasileiro não considerou a proposta ruim e agora discute quando o zagueiro sairia do clube — o valor não foi revelado. A ideia da comissão técnica é que ele fique até o Mundial e saia no meio do ano, mas os ingleses querem o jogador já nos próximos dias.

... e novela Bernabei acabando. O Inter, enfim, chegou a um acordo para contratar em definitivo o lateral-esquerdo Alexander Bernabei, que atuou emprestado ao clube na última temporada e pertence ao Celtic-ESC. O Colorado vai desembolsar 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 28 milhões, na cotação atual) mais 500 mil euros (cerca de R$ 3,1 milhões) em metas pelo atleta argentino.