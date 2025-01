Barriga cheia na pré-temporada é arma do Corinthians para voar em 2025

O Corinthians tem uma estratégia bem definida para entrar 2025 com o elenco em alta. A comissão técnica do Timão concentrou o plantel no CT Joaquim Grava e planejou treinos em dois períodos, com "sobrecarga" necessária para a curtíssima pré-temporada e uma superalimentação.

Cinco refeições e treinos em dois períodos

Concentrado desde a última quarta-feira (7), o elenco alvinegro tem feito cinco refeições diárias — café da manhã, lanche da manhã, almoço, jantar e lanche da noite — além da suplementação feita pela equipe nutricional. Essa 'carga' de alimentos não é usual fora desse período inicial do ano.

A alimentação reforçada faz parte da estratégia para recuperar os atletas em tempo recorde parao Paulistão, uma vez que os treinos estão acontecendo em dois períodos, tanto de manhã quanto pela tarde, em mais de oito horas diárias.