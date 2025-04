Superliga feminina: destaques das finalistas nas estatísticas

O antídoto do Sesi Bauru para essa poder do adversário pode ser o bloqueio, com as duas centrais no top 10. Mayany aparece em terceiro, apenas cinco pontos atrás da líder Adenízia, do Dentil/Praia Clube, enquanto Mayhara é a oitava. A primeira do Osasco a aparecer no ranking é Natália, à frente de todas as centrais do time.

A destacar ainda a presença na final de três das cinco melhores passadoras da competição: Camila Brait, Kasiely e Léia. Certeza de passes nas mãos das levantadoras na briga pelo título.

Veja abaixo as três jogadoras dos times finalistas nos rankings disponibilizados pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV):

MAIORES PONTUADORAS

4 – Tifanny (Osasco/São Cristóvão Saúde) – 418 pontos

9 – Natália (Osasco/São Cristóvão Saúde) – 337

13 – Acosta (Sesi Bauru) – 287

PONTOS DE BLOQUEIO