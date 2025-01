Corinthians se despede de referências em 1ª reformulação após 'Era Arthur'

A atacante Gabi Portilho e a lateral Yasmim, ambas tetracampeãs da Libertadores pelo Alvinegro, acertaram com clubes estrangeiros nesta temporada. Enquanto Portilho, que foi eleita uma das 11 melhores jogadoras do mundo, vai para o Gotham FC, nos EUA, Yasmim assinou com o Real Madrid.

Millene, uma das mais experientes do grupo — e referência após duas passagens vitoriosas — fechou com a rival Ferroviária. Inclusive, a atacante fez parte de uma das reformulações do Timão com Arthur Elias.

Timão entra forte no mercado da bola

Por outro lado, o Timão entrou forte no mercado da bola nessa janela de transferências. Até o momento, a Brabas contrataram oito reforços: Letícia Teles e Thais Regina (zagueiras); Juliete (lateral-esquerda), Dayana Rodríguez (volante); Letícia Monteiro e Julia Passari (meio-campistas); Ariel e Andressa Alves (atacantes).

Entre os destaques está Letícia Monteiro, considerada revelação do último Brasileirão Feminino. A meio-campista foi negociada pelo Internacional, e assinou com a equipe paulista até 2027. Ela se destacou no Colorado pela criação de jogadas e dribles.

Além dela, Andressa Alves, um dos maiores nomes da modalidade, tinha o sonho de jogar no Corinthians, seu time do coração. No exterior, a atacante passou por clubes como o Barcelona (ESP), Roma (ITA) e o Houston Dash, dos Estados Unidos, onde atuou na última temporada. Andressa também disputou três Copas do Mundo pela seleção brasileira.