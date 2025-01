Palmeiras: Vender Vítor Reis é abrir mão de um possível ídolo, diz Milly

Milly: Renovação de Marta até 2026 pode significar retorno à seleção

A renovação de Marta com o Orlando Pride até 2026 é um sinal de que a atleta pode disputar mais uma Copa do Mundo, analisou Milly Lacombe.

Depois de Copa do Mundo e Olímpiadas, ela [Marta] achou que ia parar, mas ela tratou bem do corpo dela e eu não acho que ela ache que vai parar. A boa notícia é: ela joga até 2026 e tem Copa do Mundo em 2027. Talvez ela vista de novo a camisa da seleção brasileira.

Milly Lacombe

0:00 / 0:00 Siga o UOL Esporte no

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

09h (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.