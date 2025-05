Veja o que o Corinthians precisa para se classificar na Sul-Americana

O Corinthians se encontra em situação complicada na Copa Sul-Americana. O Timão é o terceiro colocado do Grupo C, com cinco pontos, e não depende apenas de si para avançar diretamente às oitavas de final do torneio, mas ainda pode conseguir uma vaga nos playoffs.

Atualmente, a distância para o líder da chave, Huracán, é de cinco pontos. Para ficar em primeiro e ir diretamente às oitavas, o Corinthians precisa vencer seus próximos dois compromissos e torcer por dois resultados: uma derrota do Huracán diante do América de Cali, na próxima rodada, e um tropeço (empate ou revés) do América contra o Racing-URU, na rodada final.

Outra alternativa é passar o Huracán pelo saldo de gols. O Timão também precisaria ganhar as duas partidas e ver o clube argentino empatar com o América de Cali. No momento, a distância entre as equipes é de oito tentos.