Palmeiras pode vender Vitor Reis porque já tem carta na manga para a zaga

Vitor Reis é um zagueiro de grande qualidade técnica, característica rara no futebol atual e muito valorizada pelos principais treinadores do mundo. Esse perfil foi algo que Abel Ferreira sempre procurou para fortalecer o sistema defensivo do Palmeiras.

Até o momento, a maior transferência de um zagueiro brasileiro foi a de Beraldo, vendido pelo São Paulo ao PSG. Assim como Vitor Reis, Beraldo também é canhoto, o que reforça a demanda global por jogadores com essa característica. Outros exemplos notáveis incluem Murillo (ex-Corinthians, atualmente no Nottingham Forest) e Gabriel Magalhães (Arsenal).

Se o negócio for fechado — e isso parece estar muito próximo — o Manchester City deseja contar com Vitor Reis já na janela de janeiro. No entanto, o Palmeiras pode tentar um modelo de negociação semelhante ao de Estevão, que se transfere apenas na janela do meio do ano.

Do ponto de vista financeiro, a venda é extraordinária para o Palmeiras. Uma oferta desse nível, especialmente para um zagueiro que ainda não é titular absoluto, é praticamente irrecusável. Já no aspecto esportivo, a saída de Vitor pode representar um desafio na reposição, mas o clube tem mostrado grande eficiência na revelação de novos talentos.

Na fila da base, o Palmeiras já conta com Naves, que subiu antes de Vitor, e um nome promissor: Benedetti. Este jovem zagueiro canhoto, que começou os primeiros jogos da Copinha para ganhar ritmo, já se prepara para integrar a pré-temporada da equipe principal. Benedetti chegou à base alviverde em 2022, vindo da Ferroviária, e impressiona pela altura (1,97m), qualidade técnica e capacidade de iniciar jogadas com segurança.

Aos 18 anos, ele já foi relacionado por Abel Ferreira em alguns jogos de 2024 e agora fará parte definitiva do elenco profissional.