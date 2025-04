Presidente diz que Santos monitora mercado e não descarta efetivar auxiliar

Diante dessa falta de opções, César Sampaio pode ser efetivado. O auxiliar assumiu interinamente e dirigiu o Santos na vitória sobre o Atlético-MG e na derrota de hoje para o São Paulo.

O departamento de futebol continua monitorando o mercado em busca de uma solução. O César continua, está no trabalho, e o departamento monitora. Está a cargo do Pedro, mas nada concreto hoje. Tem chance de efetivar o César se o Santos não conseguir uma alternativa segura para a continuidade do trabalho. O César é um profissional contratado para a comissão permanente. Aguardamos o trabalho do departamento de futebol para monitorar e fazer definições nessa semana Marcelo Teixeira