Após três anos de espera, Pedro Carvalho conquista seu primeiro título de STU em Criciúma

Depois de três anos seguidos subindo ao pódio na mesma pista como terceiro lugar, o skatista Pedro Carvalho, neste domingo, conquistou seu primeiro título de STU, em Criciúma. Com uma última volta praticamente perfeita, o atleta de 19 anos cravou todas as suas manobras e se firmou no "9 Club", recebendo dos juízes a nota 95,05.

Em duas sessões de 20 minutos, os seis nomes da final tiveram um total de sete voltas cada um. Na penúltima vez que foi para a pista, o atual campeão brasileiro Kalani Konig conseguiu uma nota 94,51, ganhando um abraço até do amigo Pedro Carvalho. Logo na sequência, porém, o próprio Pedro superou com 95,05.

"De verdade, nem sei o que falar. Criciúma tem um espaço muito especial no meu coração. É um lugar em que já consegui bons resultados e até parecia que esse meu primeiro título era para sair aqui. E, hoje, minha família toda pegou o carro cedo e veio de Floripa pra cá. Foram anos de batalha. Já corro desde o início do STU National e não poderia estar mais feliz", festejou Pedro.