Lyon perde clássico para o Saint-Étienne e despenca na tabela do Campeonato Francês

O Lyon visitou o Saint-Étienne, neste domingo, pela 30ª rodada do Campeonato Francês. No Estádio Geoffroy-Guichard, o time da casa venceu o clássico por 2 a 1, com gols de Lucas Stassin (dois). Enquanto Tanner Tessmann descontou.

Com o resultado, o Lyon despencou na tabela e saiu da zona de classificação para a Liga dos Campeões, ficando na 6ª posição, com 51 pontos. Por outro lado, o Saint-Étienne foi aos 27 pontos, mas segue na zona de rebaixamento, na 17ª colocação.

As duas equipes voltam a campo no próximo sábado, pela 31ª rodada do Campeonato Francês. O Lyon recebe o Rennes, às 16h05 (de Brasília), no Groupama Stadium. O Saint-Étienne visita o Strasbourg, às 12 horas, no Estádio de la Meinau.