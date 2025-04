César Sampaio lamenta desatenção do Santos: 'Perdemos por erros nossos'

"Estávamos espaçados, a segunda bola quase sempre perdida. Os gols se originaram de posicionamentos que havíamos treinado e não conseguimos reproduzir no jogo. O segundo a bola estava nos nossos pés, enfim. Estávamos espaçados, perdemos a segunda bola. Insatisfação, sim, é um alerta, temos que pontuar todo jogo, tentar ganhar em casa. A equipe terminou bem, demorou a reagir, com cada um fazendo seu melhor. Vamos trabalhar em cima disso. Precisamos desse nível de concentração desde o início".

Substituições

"Com o Guilherme, próximo ao fim do jogo, tivemos oportunidade numa transição com ele. Perdeu a finalização. Esperei pelas trocas pois a equipe vinha produzindo, criando. Os jogadores em campo superavam o posicionamento defensivo do São Paulo. Foi passando o tempo, desgaste, corremos para desestruturar a plataforma defensiva do São Paulo. A reposição foi à altura. Fico feliz pelo que produzimos no segundo tempo e triste pelo espaço de tempo de desatenção no primeiro tempo".

Retrospecto ruim em clássicos

"Perdemos para o Fluminense no final, na penúltima ação do jogo. Contra o Bahia também, cedemos empate, enfim. São momentos de desatenção e os adversários nos superam. Não vi os gráficos ainda, mas no segundo tempo empurramos o São Paulo para trás, tivemos mais próximos do empate. Que sirva de lição, de referência para que isso não aconteça mais. Que possamos errar de outra forma, não por falta de concentração e de não replicar o que treinamos".

Semana conturbada