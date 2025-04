Destaque do São Paulo, Matheus Alves comemora vitória sobre o Santos: "Veio na hora certa"

? Passe certeiro de Alves e finalização precisa de André Silva!#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/4JPtfI3l2V

? São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 20, 2025

No primeiro tempo, o São Paulo abriu o placar com Ferreirinha e ampliou com André Silva, que recebeu belo passe de Matheus Alves para estufar as redes. Ainda antes do intervalo, Tiquinho Soares, em cobrança de pênalti, descontou para o Santos.

O Tricolor segurou o resultado na etapa final e garantiu sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Assim, a equipe do técnico Luis Zubeldía subiu para a 10ª posição, com sete pontos conquistados. Por outro lado, o Peixe ocupa a 17ª colocação, com quatro pontos.

Na próxima rodada, o São Paulo vai visitar o Ceará no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), no Castelão. No entanto, Matheus Alves recebeu o terceiro cartão amarelo e vai precisar cumprir suspensão.