Zubeldía exalta ética do São Paulo e lamenta caso de Calleri: 'dói na alma'

Zubeldía lamentou a lesão sofrida por Calleri, que deve deixar o atacante fora do restante da temporada. O treinador argentino citou seu próprio caso — ele encerrou a carreira como jogador por um problema no joelho.

A lesão dele é uma dor imensa para nós. Há lesões e lesões: musculares, ligamento de curto prazo... Quando falamos desse tipo, dói a alma. Falei com ele. Eu fiquei três anos em um consultório tentando voltar quando era menino e é uma situação muito difícil. É um gladiador, muito querido e vai voltar e bater recorde na Libertadores, fazer gols e voltará ao nível que queremos. Luis Zubeldía

O que mais ele disse?

Substituto de Calleri. "Agora, temos de buscar situações dentro do time para que se sinta o menos possível a ausência dele. Hoje, André fez um grande jogo. Podem me perguntar porque não entrou o Ryan... Acho que o jogo, pelo cansaço do André, indicava que sim. Mas os últimos minutos tiveram muitas bolas paradas, e temos de compensar essa situação. Não é algo que muitas equipes prestam atenção. O torcedor, possivelmente, não. O centroavante é o primeiro defensor na bola parada. Tinha de trocar ele, mas tinha de prestar atenção nisso."

Atuação. "Fizemos um grande primeiro tempo. Lamentavelmente, o pênalti no final nos condicionou no mental. Estávamos em um omento onde vínhamos de empates. Praticamente não tiveram nenhuma situação de gol do Santos e ainda assim conseguiram um gol. É provável que isso tenha influenciado no rendimento do segundo tempo. A necessidade de ganhar estava em cima de todos, ainda mais em clássico. Fico com um grande primeiro tempo e grande atitude no segundo tempo. Soubemos sofrer para ganhar. Em termos gerais, cumprimos com o que tínhamos de fazer, que era entregar uma vitória à torcida. Agradecer a todos que estavam aqui em um domingo de Páscoa, mostrando o quão grande é o São Paulo. Obrigado pela situação, aos jogadores, à comissão e temos que seguir."

Pressão emocional. "Ao jogar a cada três dias, o estado emocional é permanentemente pré e pós-jogo. É muito difícil para o que estamos envolvidos, inclusive para o torcedor, que tem de interpretar o contexto. Se jogam cinco ou seis jogos em duas semanas. Se o resultado não vem, parece que é uma catástrofe. Essa situação prejudica a gente emocionalmente. É preciso saber atravessar isso."